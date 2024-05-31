ニンテンドー3DSブラック本体　ソフト付き

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商品詳細
8年ほど前に購入しました。カバーをつけて使用おりましたが、カバーを外すと白い点々の跡のようなものがついておりました。画像のようにソフトを8つもつけております。2gbSDカードもつけております。動作確認済みです。初期化して専用ケースに入れて発送する予定です。
http://narcologia.ru/goods/moped941568.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant934382.html
http://narcologia.ru/goods/Persia87488.html
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