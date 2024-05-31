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ニンテンドー3DSブラック本体　ソフト付き
商品番号 R16791306516
商品名

ニンテンドー3DSブラック本体　ソフト付き
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8年ほど前に購入しました。カバーをつけて使用おりましたが、カバーを外すと白い点々の跡のようなものがついておりました。画像のようにソフトを8つもつけております。2gbSDカードもつけております。動作確認済みです。初期化して専用ケースに入れて発送する予定です。
http://narcologia.ru/goods/moped941568.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant934382.html
http://narcologia.ru/goods/Persia87488.html

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