PS4 PlayStation4 プレステーション4 SSD\u0026ヘッドセット付き

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最終値下げです！SONYPlayStation4CUH-1100A使用しなくなった為出品しますPS4のセット出品です動作も問題なく出来ておりました。セット内容ですが①PS4本体②コントローラー③SAMSUNG製 外部SSD500GB④ヘッドセット⑤ケーブル類(電源ケーブル,HDMI,コントローラーケーブル,SSD接続ケーブル)以上5点のセットとなります。すぐに遊べる状態です。SSDにデータを移動させておけば動作がかなりスムーズになります分解歴もございません出来る限り綺麗にしホコリも取り除きましたが残ってしまっておりましたらご了承ください。箱等はございませんのでプチプチに包み段ボールに入れ発送させていただきます宜しくお願い致します。#プレステ#プレステ4