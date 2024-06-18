リアル鬼ごっこ　①〜⑤巻セット　　セル版

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セットでの販売になります。①は未開封品です。目立つキズや汚れなどはありませんが、素人保管のため神経質な方はご遠慮下さい。値下げ交渉はご遠慮下さい。「リアル鬼ごっこ」#石田卓也#谷村美月#柴田一成#DVD【出演者一覧】監督・脚本：柴田一成 原作：山田悠介 撮影：早坂伸 美術：大庭勇人 照明：鈴木秀幸 アクション監督：谷垣健治 VFXスーパーバイザー：小田一生 特殊造型・特殊メイク：マイケル・T.ヤマグチ 音楽：岩代太郎 出演：石田卓也/谷村美月/大東俊介/松本莉緒/吹越満/柄本明「リアル鬼ごっこ2」【出演者一覧】監督・脚本：柴田一成 原作：山田悠介 撮影：富田伸二 アクション監督：横山誠 音楽：佐東賢一 出演：石田卓也/吉永淳/三浦翔平/蕨野友也/内野謙太/草野イニ/山崎将平/中村育二/滝藤賢一/霧島れいか/渡辺奈緒子/永島敏行「リアル鬼ごっこ3」『リアル鬼ごっこ』新3部作、始動!「私たちは、B型のいない平和な日本を目指します!」今度のターゲットは血液型B型。期間は3日間。より過酷で、より理不尽で、より残酷な“地獄の鬼ごっこ\"を生き延びることができるか?【出演者一覧】プロデューサー・企画：柴田一成 監督・脚本：安里麻里 原作：山田悠介 出演：山崎賢人/岸田タツヤ/山谷花純/森田直幸「リアル鬼ごっこ4」女子高生でも容赦しません！新三部作の第２ラウンド開始！B型のくせに生き残りたいなんて、図々しすぎませんかーー！？「３」の生き残りも巻き込んで、ストーリーはさらにスケールアップ！！【出演者一覧】プロデューサー・企画：柴田一成 監督・脚本：安里麻里 原作：山田悠介 脚本：瀧田哲郎 出演：荒井敦史/相楽樹/未来穂香/前田希美「リアル鬼ごっこ5」もうすぐ日本の血液型は3つだけになります。『リアル鬼ごっこ』新3部作、衝撃のクライマックス!すべての謎が今明らかになる・・・。【出演者一覧】プロデューサー・企画：柴田一成 監督・脚本：安里麻里 原作：山田悠介 脚本：瀧田哲郎 出演：井上正大/仲間リサ/浅利陽介/河合龍之介/山本浩貴/佐藤誓/夏目鈴/大島なぎさ/福田望/古井榮一/高川裕也/史朗