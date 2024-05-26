ポケモンカード ロストギラティナ構築済みデッキ バトルVIPパス② ...

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内容は画像で確認お願いします。トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。単品でのお値下げ不可です。複数購入の場合は送料分200円をお値下げさせていただきます。ボスの指令、エネルギーカードは画像絵柄から変更になる場合があります。