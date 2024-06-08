認知行動療法事典 [新品]

「認知行動療法事典」定価22000円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※多少のスレ等ある場合がありますので神経質な方はご遠慮下さい。※定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容◆広範な治療法をもつ認知行動療法を網羅的に学ぶための全329項目:見開き(2p/4p)完結の中項目事典。◆基礎理論、基礎研究から公認心理師主要5分野の解説までを網羅。◆公認心理師の国家資格化を踏まえ、「認知行動療法」のスタンダードを知ることができる決定版。



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