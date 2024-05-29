後藤正治ノンフィクション集 　8巻セット　お買い得

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「後藤正治ノンフィクション集第1巻」後藤正治定価:￥2400#後藤正治#後藤_正治#本#文学／一般「後藤正治ノンフィクション集第2巻」「後藤正治ノンフィクション集第3巻」「後藤正治ノンフィクション集第4巻」「後藤正治ノンフィクション集第5巻」「後藤正治ノンフィクション集第6巻」「後藤正治ノンフィクション集第7巻」「後藤正治ノンフィクション集第8巻」後藤/正治1946年、京都市に生まれる。1972年、京都大学農学部を卒業。ノンフィクション作家となり、医学、スポーツ、人物などの分野で執筆を重ねる。『空白の軌跡』で第四回潮ノンフィクション賞、『遠いリング』で第十二回講談社ノンフィクション賞、『リターンマッチ』で第二十六回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。2007年より神戸夙川学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)商品に興味を持っていただき、大変ありがとうございます。中古品ですので、汚れや傷がございます。第2巻は表紙に汚れがあります。第4巻と第8巻は背表紙が色褪せしてます。神経質な方はご遠慮下さい。写真でよく確認していただければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。※大変恐縮ですが、バラ売りはしていないです。心苦しいですが、ご理解いただければ幸いです(。\u003eд\u003c)