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ヴィオラ弦 4本セット【Dominant Pro】-Thomastik-
商品番号 E20242110853
商品名

ヴィオラ弦 4本セット【Dominant Pro】-Thomastik-
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィオラの弦一色セットで！ドミナントプロ一度だけ張ってみたのですが自分の楽器とは相性が良くないみたいなのですぐに外しました。中古品としてご理解頂ける方に。ほぼ未使用です。
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