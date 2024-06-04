ヴィオラ弦 4本セット【Dominant Pro】-Thomastik

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商品詳細
ヴィオラの弦一色セットで！ドミナントプロ一度だけ張ってみたのですが自分の楽器とは相性が良くないみたいなのですぐに外しました。中古品としてご理解頂ける方に。ほぼ未使用です。
http://narcologia.ru/goods/update9295.html
http://narcologia.ru/goods/recycling9314.html
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