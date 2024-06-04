PS2本体　SCPH-75000 　\n円盤傷防止板設置、メンテナンス済み

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PS2本体 SCPH-75000 サテンシルバー円盤傷防止板設置、メンテナンス済み円盤傷防止板を設置しピックアップレンズケーブル浮き上がりによる大切なディスクの円盤傷を防ぎます。内蔵電池交換済み動作品内容・PS2本体 scph-75000 サテンシルバー・コントローラー(DualShock2)・AVケーブル(3色)・電源ケーブルメンテナンス・開閉トレイの清掃・各種接続部分への接点復活剤・外装をアルコール消毒、クリーニング・内蔵電池交換・冷却ファン埃除去・円盤傷防止板設置☆動作確認PS2ソフトの読み込み(青盤、銀盤)PS1ソフトの読み込みDVDの読み込みCDの読み込み映像、音声出力メモリカード読み取り PS1,PS2コントローラー端子電源のハンダクラックを正常確認動作確認で使用したソフトは付属しません。中古品・自宅保管にご理解頂ける方のみご検討よろしくお願いします。5