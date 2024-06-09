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- 正光作 純銀製 白鷹 置物 ガラスケース付 M R5445
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商品詳細
大きさ (ケース）高さ約２０cm 幅約１５㎝×幅約１７．８㎝ 台付の重さ約401g緑色の部分に染みが見受けられます。台の裏側のナットとワッシャーは外れますが、台からは外れません。画像3枚目の石と白鷹の大きさ 高さ約１１cm 幅約６．８㎝×幅約１０㎝ 土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous631523.html
http://narcologia.ru/goods/revamp272722.html
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