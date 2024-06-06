古典大系 日本の指導理念

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商品詳細
全20巻自宅保管されていました。箱は経年劣化によるシミなどありますが、中の本は、ほぼ未使用ですのできれいです。父が購入したものですが、手にとっている姿を見た事は一度もありませんでした…^^重量の関係で、2箱に別けてお送りいたします。2箱目発送の際、ご購入者様のご住所、お名前、電話番号をお聞きいたしますのでよろしくお願いいたします。送料込みです、いかがでしょうか？
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