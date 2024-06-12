希少本 ソフビフィギュア全カタログ2000



ソフビフィギュア全カタログ2000―鉄人28号から幻の東京博のマスコットまで懐かしモノ、激レアソフビが大集合!! (Seibido mook)



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ソフビフィギュア全カタログ2000



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⚫商品名「ソフビフィギュア全カタログ2000」鉄人28号から幻の東京博のマスコットまで懐かしモノ、激レアソフビが大集合！！成美堂出版発行：１９９８年８月２０日１６０ページ監修：高島健一定価：１６００円＋税⚫商品状態初めと終わりのページに擦れ傷等(画像４・５参照)や、経年による焼け等ありますので、細部に拘る方は絶対に購入をお控え下さいませ。⚫発送方法除菌、水濡れ防止対策を施し、匿名配送のネコポスにて迅速に発送致します。⚫25年前に発売された価値のある一冊だと思います。この機会にいかがでしょうか？