動作確認済Nintendo Wii U 8GB ホワイト　ジャンク品

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商品詳細
【商品の状態】・経年劣化/使用感あり。（キズ、汚れ、スレなど）・電源入りました。点検時ゲーム出来ましたが古い物のため、万一不具合があっても対応できませんのでジャンク扱いにてお願いします。セット内容（写真の物が全てです）①本体8GBシロ 電源入りました テレビと接続、画像出ました ディスク読み込みしました ゲーム出来ました②パッド（タッチペンあり） 充電出来ました 画面映りました 音声出ました ボタン反応しました タッチスクリーン反応しました③本体用ACアダプター（亀裂なし）④パッド用ACアダプター（亀裂なし）⑤HDMIケーブル（亀裂なし）⑥AVコード*何らかの不具合があっても対応できませんのでジャンク扱いにてお願いします。ご購入の際はご注意ください。1/1232
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