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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。動作品バンダイたまごっちプラスカラー育成ゲームBANDAIホワイトtamagotchi+COLORの出品です。■商品状態■動作確認済みです。中古商品のため、本体に細かなスレやキズがあります。中古商品ですので神経質な方は入札をお控えください。■付属品■・たまごっちプラスカラー本体写真の物が全てです。即購入OKです。
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動作品 バンダイ たまごっち プラス カラー ホワイト TMGC＋C-
動作品 バンダイ たまごっち プラス カラー ホワイト TMGC＋C-
動作品 バンダイ たまごっち プラス カラー ホワイト TMGC＋C-
動作品 バンダイ たまごっち プラス カラー ホワイト TMGC＋C-
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