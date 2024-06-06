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ストリートファイター6 PS5 プロダクトコード未使用
商品番号 E81899516586
商品名

ストリートファイター6 PS5 プロダクトコード未使用
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。PS5【ストリートファイター6】定価¥7990◎数量限定プロダクトコード未使用最初のダウンロードの際にディスクの出し入れをしただけなので、ほぼ新品と変わらないと思います。状態は良好ですが、あくまで素人保管です。神経質な方は購入をお控えください。当方非喫煙者、ペットなし※発送後の返品は受付けておりませんので、ご不明な点はコメント欄よりご質問下さい。#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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