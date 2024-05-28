⭐︎未使用、未開封品⭐︎ニンテンドー 2DS 自宅保管超美品

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未使用✩ニンテンドー2DSレッド本体➕付属品フル完全新品未使用品！の2DSです。メーカー生産終了品のレアアイテムです♪ニンテンドー3DSのソフトが遊べます。ニンテンドーDS/DSiのソフトも遊べます。※Newニンテンドー3DS専用ソフトは遊べません※画面はすべて2D表示ですニンテンドー2DSはもちろん、ほかのニンテンドー3DSシリーズ本体と通信プレイが楽しめます。ニンテンドー3DSNFCリーダー/ライター（別売）があれば、対応ソフトでamiiboが使えます。外箱に小さなスレあり。写真をご確認くださいませ。本体+付属品全てセットです。【セット内容】・ニンテンドー2DS本体（FTR-001)1台・newニンテンドー3DSACアダプター・専用タッチペン1本(FTR-004)・SDHCメモリーカード4GB1個・ARカード6枚・かんたんスタートガイド1冊・取扱説明書1冊・保証書1冊#任天堂#Nintendo#2DScolor:赤 商品のすり替え防止のため返品等は受け付け致しかねます。以上ご理解の上ご購入をよろしくお願い致します。