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メタルギアソリッド コレクション　20thアニバーサリーコレクション　PS2
商品番号 T45279070739
商品名

メタルギアソリッド コレクション　20thアニバーサリーコレクション　PS2
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタルギアシリーズの20周年を記念して日本国内でのみ発売されたセット商品です。開封済みですが、ほとんど起動もしていないため美品だと思います。写真にてご確認お願いいたします。メタルギア（復刻版／PS2）メタルギア2ソリッド・スネーク（復刻版／PS2）メタルギアソリッド（PS）メタルギアソリッド2サンズ・オブ・リバティ（PS2）ザ・ドキュメント・オブメタルギアソリッド2（PS2）メタルギアソリッド3スネークイーター（新装版／PS2）メタルギアソリッドポータブル・オプス（PSP）メタルギアサーガ（METALGEARSAGA／映像DVD）
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