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- 【早い者勝ち】【美品】DDJ-RB
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商品詳細
中古品です。付属品は写真にあるものが全てです。自宅にて数回使用していますが、動作も特に問題なく見た目も綺麗だと思います。発送まで長めに設定してますが、なるべく早めの発送を心がけています。DDJ-RB#DDJ_RB種類···DJコントローラー
http://narcologia.ru/goods/ramshackle82066.html
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