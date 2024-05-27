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最終値下げ！箱付きゲームボーイカラー・カセット・バッテリーパックチャージャー付き
商品番号 H88774491043
商品名

最終値下げ！箱付きゲームボーイカラー・カセット・バッテリーパックチャージャー付き
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いいねありがとうございます！最終お値下げです♪早い者勝ちですm(__)m10500円→10000円→9500円！！ゲームボーイカラーのイエローです！付属品はお写真が全てです。・ポケモンでパネポン・バッテリーパック.チャージャー動作確認済みです。音は出ますが最大にしても小さいので予めご了承下さいませ。長期の自宅保管にご理解頂ける方のみご購入をお願いいたしますm(__)m
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