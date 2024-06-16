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cix ペンライト
商品番号 H17831606841
商品名

cix ペンライト
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,556 円
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商品詳細

中身確認したのみ、点灯などはしておりません。昨年購入し自宅保存のため、箱などの傷はご了承下さい。
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