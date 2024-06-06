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- 【品】新装版 能登内浦の釣り 北國新聞社
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商品詳細
「能登内浦の釣り」中古品です。レジャー、ご旅行等にもどなたかどうぞ。カバー表紙裏面には擦り傷あります。破れはありません。完璧を求める方はご遠慮願います。全日本磯釣連盟北陸支部定価:￥2000＋税発行:北國新聞社2014年11月25日発行第1版第1刷発行91ページあります。初版富山県福井県石川県の釣具店情報の掲載もあるので便利だと思います。◾️送付について茶封筒にて送付します。茶封筒には折り曲げ厳禁記載します。商品はビニール袋に入れます。ビニールの外側には、リサイクル厚紙素材（段ボール等）を添えます。土日祝日も発送手続き可能です。#全日本磯釣連盟北陸支部本#生活／体育・スポーツ石川県釣り本金沢市七尾内浦湾輪島珠洲奥能登地域羽咋千里浜SSTR人気釣具観光グッズ父の日母の日贈り物夏休み冬休み海釣りアウトドア2023サマーシーズンseason思い出海岸
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