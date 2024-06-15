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PS・PS2・PS3まとめ売り①メタルギア、バイオ、FF、スパロボ セット
商品番号 I99101885316
商品名

PS・PS2・PS3まとめ売り①メタルギア、バイオ、FF、スパロボ セット
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定値下げ10/22日まで11111円→9999円にいたしますバラ売り不可商品です多少キズはありますが初期動作確認済みプレイ用の商品ですすり替え防止の為、ノーリターンでお願いしますPSメタルギアソリッドインテグラル＊帯付きPS2メタルギアソリッド2サブスタンスPS2メタルギアソリッド3サブシスタンスPS2第2次スーパーロボット大戦αPS2第3次スーパーロボット大戦α-終焉の銀河へ-PS2スーパーロボット大戦OGPS2スーパーロボット大戦OG外伝＊チラシ、アンケートハガキ付きPSファイナルファンタジーⅠPSファイナルファンタジーⅡPSファイナルファンタジーコレクション(FF4・FF5・FF6のセット)PSファイナルファンタジーⅦ帯付きPSファイナルファンタジーⅧ帯付きPSファイナルファンタジーⅨ帯付きPSファイナルファンタジータクティクス帯付きPS2ファイナルファンタジーⅩPS2ファイナルファンタジーⅩ-2PS2ファイナルファンタジーⅫPSバイオハザードPSバイオハザード2＊シール大付きPSバイオハザード3PS2バイオハザード4＊チラシ付きPS2バイオハザードコードベロニカ＊チラシアンケート、ハガキ付きPS3バイオハザード5オルタナティブエディションPS3バイオハザード6PS3ファイナルファンタジーⅧソフトのみPS3ファイナルファンタジーⅧ-2ソフトのみPS3ライトニングリターンズファイナルファンタジーⅧソフトのみPSチョコボの不思議なダンジョン2＊キズ多めPSチョコボスタリオン＊ソフトのみ、キズ多め【注意】古い物なのでケースやソフトにキズ等ある物もあります、気になる点があればコメントにてお知らせ下さいゲームソフトは本体の状態で読み込みが出来ない場合があります、ご了承下さい
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