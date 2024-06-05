伊東忠太　動物園　初版本

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商品詳細
伊東忠太 動物園内容（「MARC」データベースより）クリクリ、ムクムクとした動物、幻獣で飾られた忠太の建築作品。なぜ、このように特異な作品を造ったのか。現存する動物装飾を紹介しながら忠太の想像力を探る。カラー写真掲載。怪奇図案集、獣に関する論稿も収録。できる限りのクリーニング・検品はしておりますが、中古品となりますので使用感・経年劣化等がございます。ご理解の上、ご購入いただけますようお願いいたします。レアな本であるため、市場での価格相場を参考にしつつ、販売価格を設定しました。定価を上回る価格となりますが、その価値に見合う書籍でありますのでご理解のほどよろしくお願いします。中古品でございますので、ご購入を検討されていらっしゃいます方は、その点をご理解下さいませ。092607562-そのほかの本はこちら#猫パンチの本棚
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