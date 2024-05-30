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ロミオ\u0026ジュリエット　ハイライトライブ録音盤　山崎育三郎ver
商品番号 E67997027234
商品名

ロミオ\u0026ジュリエット　ハイライトライブ録音盤　山崎育三郎ver
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 6,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2011年東宝版ロミオ\u0026ジュリエット、ハイライトライブ録音盤、山崎育三郎さんバージョンCDです。1度パソコンに取り込みそのあとずっと本棚で保存しておりました。昔のものになりますので少しのスレ傷などはありますが、CD自体はとても綺麗な状態です。ご質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/contemplate301577.html
http://narcologia.ru/goods/peroration99515.html
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