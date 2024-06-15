

Blu-ray2点★僕等がいた 前篇\u0026後篇【映像特典】生田斗真 吉高由里子 Blu-ray2点★僕等がいた 前篇\u0026後篇【映像特典】生田斗真 吉高由里子



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【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】#邦画DVDる#DVDる#生田るBlu-ray2点SET！『僕等がいた』前篇\u0026後篇★【映像特典】あり！Blu-ray【日本国内正規】レンタル落ち、中古品。紙ジャケット・トールケースなし！＊ディスクは不織布ケースに入れての発送です。＊ブルー色のBlu-rayケースは付きません！【ディスク面・再生などの確認は一切行っておりません。それでもかまわない方のみ購入下さい。】※レンタル落ちにご理解ある方のみ購入下さい。前篇→本編約123分+【映像特典】\u0026後篇→本編121分+【映像特典】【日本語音声ガイド】監督三木孝浩音楽松谷卓キャスト生田斗真吉高由里子高岡蒼甫本仮屋ユイカ比嘉愛未小松彩夏柄本佑須藤理彩麻生祐未滝裕可里友利恵長部努藤井貴規青木大徳柊子高島大幹森元芽依那須庄一郎中村朝佳藤原克行飯島綾細谷拓弥徳山可菜子高瀬雅史伊藤菜摘井村空美小林恵里松浦崇文田村健太郎松永隼仲田佑磨松澤仁晶森啓一郎眼鏡太郎堺沢隆史ジョン・カビラ中野めぐみ七海エリ山下容莉枝円城寺あや野間口徹神尾佑原作小畑友紀累計発行部数1000万部を突破する小畑友紀の人気少女漫画を前後編の2部作で実写映画化!生田斗真と吉高由里子がダブル主演する純愛ストーリーの完結編!監督は『ソラニン』の三木孝浩。※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方やSHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。【ご注意】レンタル落ちDVDの為、ディスクや紙ジャケットに傷・汚れ・日焼け(色褪せ)・管理用シール等が貼ってあるもの、画像の乱れなど再生不良が生じる場合あります。購入者様側での再生保証は出来ません。レンタル落ちDVDに十分ご理解ある方のみ購入下さい。※レンタル落ちDVD出品の際は→商品の状態を「目立った傷や汚れなし」で統一で出品させていただいております。