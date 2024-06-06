SONY PlayStationPortable PSP-3000 銀

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Sony PSP-3000 ミスティックシルバー 画面キレイ 動作確認済み-

SONYPlayStationPortablePSP-3000color:シルバーゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ本体 充電\u0026通信ケーブル バッテリー メモリーカード フィルム ソフトのみです本体/比較的綺麗 やや小傷あり画面フィルム/あり やや黄ばみ読み込み/正常 異音なしボタン/正常動作確認済み気になる所はコメント下さい#ソニー#SONY