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E935 / SENNHESER (ゼンハイザー)
商品番号 I79324006174
商品名

E935 / SENNHESER (ゼンハイザー)
ブランド名 ゼンハイザー
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

E935/SENNHESER(ゼンハイザー)本体と袋のみ数回程しか使っておりません。音は何の問題もない状態です。ですが、一度壁にぶつけてしまったことがあり、マイクのあみあみの部分が少し凹んでいます。気になる方はご自身で付け替えなどのカスタマイズをして頂くなど各自のご対応をよろしくお願いします。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/influenza877393.html
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