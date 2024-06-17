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商品詳細
E935/SENNHESER(ゼンハイザー)本体と袋のみ数回程しか使っておりません。音は何の問題もない状態です。ですが、一度壁にぶつけてしまったことがあり、マイクのあみあみの部分が少し凹んでいます。気になる方はご自身で付け替えなどのカスタマイズをして頂くなど各自のご対応をよろしくお願いします。種類···マイク
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