Roland V-Drums KD-10 バスドラム

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。RolandV-DrumsのKD-10です。TD-07に付いていたものです。自宅にてバスドラムとして数回使用しました。購入してから直ぐにKD-180Lを購入して差し替えたので全然使ってませんが、セッティング時に着いた汚れがあるので未使用に近いにはしていません。写真をよくご覧下さい。少し打痕痕があります。本体のみです。説明書はあります。シールドは付きません。外箱にそのまま伝票貼って送ります。中古品ということを理解していただける方に購入していただきたいと思っております。値下げはしません。NCNRでお願いします。#ドラム#電子ドラム#V-drums#KD-10#バスドラム種類···バスドラム
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