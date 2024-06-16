新品未開封☆ベアブリック　チョロQ コンバット

10年グラいまえに購入した物です新品未開封☆ベアブリック チョロQコンバット●出品取りやめる場合あるので購入意志の無い方のいいねはお控えください他にもベアブリック出品中 ↓#rose_skullベアブリック【状態】・新品 未開封 未使用 自宅長期保管品数年前に購入したもので大切に保管してました見た目は綺麗ですが開封してないので退化などあるかも知れませんご理解の上購入お願い致します。完璧を求める方神経質な方はご遠慮お願い致します。【発送】●プチプチに巻いて紙袋での発送です。＊長期自宅保管の為、退化、スレ、傷などあり神経質な方はご遠慮お願いします本日限り7,777円→現在最終価格値下ですフィギュア種類...コレクションフィギュア



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