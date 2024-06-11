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ポケモンカード ゲンガー　ポルターガイスト　サイドカウンター
商品番号 O22027237769
商品名

ポケモンカード ゲンガー　ポルターガイスト　サイドカウンター
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

詳しい状態は写真をご参考願います。表面　ゲンガーの上げてる足横に微量ながら傷裏面　数箇所白かけ等ございます当時の物にしては美品だと思いますが、中古品である事をご了承の上検討願います。気になることや質問等あればコメントにてお願いします。
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