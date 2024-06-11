ポケモンカード ゲンガー ポルターガイスト サイドカウンター ...

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商品詳細
詳しい状態は写真をご参考願います。表面 ゲンガーの上げてる足横に微量ながら傷裏面 数箇所白かけ等ございます当時の物にしては美品だと思いますが、中古品である事をご了承の上検討願います。気になることや質問等あればコメントにてお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/marshal304480.html
http://narcologia.ru/goods/protein211034.html
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