ポケモンカード ゲンガー ポルターガイスト サイドカウンター ...

詳しい状態は写真をご参考願います。表面 ゲンガーの上げてる足横に微量ながら傷裏面 数箇所白かけ等ございます当時の物にしては美品だと思いますが、中古品である事をご了承の上検討願います。気になることや質問等あればコメントにてお願いします。



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