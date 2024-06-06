三味線⭐️ハードケース付き

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津軽三味線曽祖母のもので、何十年もの間、大切に保管しておりました。当時から良い物を購入していたとのお話を聞いております。全長 104cm※多少の誤差はお許しください。専用ケースもお付けします(少し汚れあり）両方の皮が破れておりますので張り替え作業が必要です。中古なりの擦れや小傷等はご理解ください。三味線の知識がないため、詳しくわかりません。こちらでわかる質問はお答えさせていただきますので、コメントお願いします。105#ヨシユ1#ヨシユ#y2309#ばtr上