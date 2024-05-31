amiibo ネス 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ 新品未開封

✨24時間以内に発送致します✨ご覧くださりありがとうございます。コメント無し即購入大歓迎です。※値下げ不可※値下げ要求コメントは返事せずに削除します。amiiboネス大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ新品未開封いろいろなゲームとつながるamiiboに対応したソフトによって、プレイヤーとして登場したり、特別なアイテムがもらえたり……。ひとつのamiiboが、いろいろなゲームの中でさまざまな遊びへとつながっていきます。NintendoSwitchではJoy-Con?(R)に、Newニンテンドー3DSでは下画面に、WiiUはWiiUGamePadに。対応ソフトがあれば、amiiboをタッチするだけでゲームとつながることができます。発売日2015年04月29日販売元任天堂対応機種等WiiU品番NVL-C-AABWJAN4902370527506NintendoSwitchJoy-Con(L)/(R)ネオンレッド×ブルーNintendoSwitchJoy-Con(L)/(R)グレーNintendoSwitchフォートナイトマリオレッドあつまれどうぶつの森ツムツムフェスティバルスプラトゥーンドラゴンクエストファイナルファンタジー有機ELホワイトパンダゼルダの伝説



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