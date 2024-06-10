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- 【美品】平山郁夫作 『薬師寺東塔』 限定100部
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商品詳細
購入後、数ヶ月間飾り、その後保管していました。綺麗な状態です。平山郁夫作『薬師寺東塔』 1997年限定国際版です。 外箱はありません。今年、国宝薬師寺東塔の大修理が終わり、落慶記念として令和6年1月15日(月)まで、国宝東塔初層内ならびに西塔初層内の「釈迦八相像（東塔因相・西塔果相）」が一般公開されていますよ。この機会にいかがですか。本体寸法（約mm）横：672ｘ縦：535ｘ厚さ：38絵寸法（約mm）横：454ｘ縦：315重量：3.18kg絵画の種類···日本画
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