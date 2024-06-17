時代仏・自然霊最強神「四爪最強龍神」龍神信仰・守護・成功運・強運・真鍮

◉ご観覧ありがとうございます。感恩戴徳！ご購入前には『プロフィール』をご覧下さい。※※※ご紹介のお品は時代仏「四爪龍神像」になります。素材は真鍮でズシリと重いです。時代風化での燻変色はあります。※サイズ17.5cm●龍神信仰龍神様は日本には弥生時代には既に伝わっていたとされています。龍神様の存在が脚光を浴びたのは平安時代になってからです。●自然霊最強神龍神様は水の神様で天候や海流などさまざまな自然現象を操るとされています。自然霊の中でも最強の力を持ち…姿かたちがなく天地を自由に動き回り風や雲を動かし雨や雷を操ると言われている神様です。発祥は中国ですが日本でも古くから信仰しており各地で龍神様をお祀りしている神社が見られます。●龍神様は高い霊力を持った守護神で大きなことを成し遂げた人についていることが多いと言われています。これから新しいことを始める方はもちろん…人生の岐路に立っている方も成功や運を引き寄せる龍神様の神力は絶大と言われております。※※※❗️必読事項❗️※※※★商品評価値と価格時代ある古い品には定価が無く入手経路・入手価格も様々です。品物の価値観は人それぞれ異なります。入手価格・自己価値観・コンディション・評価値にメルカリ手数料+送料を基準に価格設定しております。＊市場相場・評価値による価格の↑↓変動をご理解下さい。※リピーター様…ご愛顧値引サービス❣️＊数品ご購入希望…事前コメント下さい…値引サービス❣️＊値引交渉…Ok❗️『メルカリ手数料＋送料』が掛かる事をご理解の上「良識範囲価格」提示でお願いします。許容範囲を超えたお値引には応じられない場合があります事をご理解のうえ宜しくお願い致します。▲お願い…コメントアクセスへのご対応・ご返答に対して無反応スルーはしないで下さい。



時代仏・自然霊最強神「四爪最強龍神」龍神信仰・守護・成功運・強運 ...



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