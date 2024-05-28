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テレキャスター フロント シングル ピックアップ　クローム　×3 SET
商品番号 I95400238908
商品名

テレキャスター フロント シングル ピックアップ　クローム　×3 SET
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テレキャスターに使われているメタルカバーのフロントピックアップ、3個です。メンテナンス用に購入したアウトレットのピックアップです。余っていますので出品しました。※画像はサンプルです。ネジとスプリングが付きます。未使用品ですがアウトレット品で輸送、保管時についたキズやクスミ、サビ、仕上げにムラ、バーマグネットに欠け等がある事もございますので完璧をお求めの方は購入しないで下さい。当方は安くそれなりに使えるので重宝しています。抵抗値は大体6kΩくらいで入荷ロットにより前後致しますので誤差はご了承下さいませ。定形外等で送り致します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney723149.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation749321.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral179332.html
テレキャスター フロント シングル ピックアップ　クローム　×3 SET
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テレキャスター フロント シングル ピックアップ　クローム　×3 SET
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