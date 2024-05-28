テレキャスター フロント シングル ピックアップ　クローム　×3 SET

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テレキャスターに使われているメタルカバーのフロントピックアップ、3個です。メンテナンス用に購入したアウトレットのピックアップです。余っていますので出品しました。※画像はサンプルです。ネジとスプリングが付きます。未使用品ですがアウトレット品で輸送、保管時についたキズやクスミ、サビ、仕上げにムラ、バーマグネットに欠け等がある事もございますので完璧をお求めの方は購入しないで下さい。当方は安くそれなりに使えるので重宝しています。抵抗値は大体6kΩくらいで入荷ロットにより前後致しますので誤差はご了承下さいませ。定形外等で送り致します。