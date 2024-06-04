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商品詳細
MINERVAミネルバトランペット MTR350L状態本体、非常に綺麗な状態です。使用感も少なく美品かと思います。動作確認済で問題無く使用可能です。付属品も多数ございます。オイルが少しケース内でこぼれましたが清掃しました。写真の内容が全てとなりますのでご確認頂きご検討お願い致します。ケースをプチプチで厳重に梱包しワレモノ注意にて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/diamond682358.html
http://narcologia.ru/goods/displease504831.html
http://narcologia.ru/goods/capitation687308.html
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MINERVA ミネルバ/トランペット/MTR350L/140118/Bランク/69
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MINERVA MTR350L (トランペット)の新品/中古販売 | 449587 | ReRe[リリ]
MINERVA ミネルバ/トランペット/MTR350L/140118/Bランク/69
MINERVA MTR350L
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