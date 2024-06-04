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MINERVA ミネルバ トランペット　MTR350L
商品番号 J37362330461
商品名

MINERVA ミネルバ トランペット　MTR350L
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MINERVAミネルバトランペット　MTR350L状態本体、非常に綺麗な状態です。使用感も少なく美品かと思います。動作確認済で問題無く使用可能です。付属品も多数ございます。オイルが少しケース内でこぼれましたが清掃しました。写真の内容が全てとなりますのでご確認頂きご検討お願い致します。ケースをプチプチで厳重に梱包しワレモノ注意にて発送致します。
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