エグもっち たまごっち×EXILEコラボ 白 会場限定品

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EXILEライブツアーグッズたまごっちコラボのエグモっちホワイト2008年のライブツアーグッズとして購入しました。会場限定の色で、当時2時間以上並んでGETしました。数回遊んでいます。近年は、遊ぶ事も無くなり、他のグッズと一緒に保管しておりました。箱、説明書ありません。現物のみとなります。画面等、傷、汚れ有ります。アルコール消毒済。単4電池2個必要です。出品にあたり、電池を入れたら作動し、リセットしましたが、プレイをしていく上で、正常動作するかまでは確認しておりません。後ろの上のボタンを押しながら蓋をスライドし、電池を入れる事ができます。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。素人検品なので、見落としご了承ください。水濡れ防止して、送料を抑えるために、コンパクトに梱包させて頂きますが、無事にお届けできるよう努めます。家にある梱包素材を活用させて頂くこともあります。基本的に、送料無料匿名配送で、1~2日以内に発送します。即購入OKです(^^)よろしくお願いします。(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)グッズ種類···その他