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マーベルレジェンド　ヨンドゥ
商品番号 J88858245080
商品名

マーベルレジェンド　ヨンドゥ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷、汚れ、関節の緩みはありませんが、アメトイ特有の初期色ムラ等にご理解の無い方はご遠慮下さい。箱無しビルドパーツ無しです。即購入歓迎　返品は受け付けておりません。梱包してポストイン発送です。宜しくお願いします。9/15#marvellegends#ガーディアンズオブギャラクシー
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