マーベルレジェンド　ヨンドゥ

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商品詳細
目立った傷、汚れ、関節の緩みはありませんが、アメトイ特有の初期色ムラ等にご理解の無い方はご遠慮下さい。箱無しビルドパーツ無しです。即購入歓迎 返品は受け付けておりません。梱包してポストイン発送です。宜しくお願いします。9/15#marvellegends#ガーディアンズオブギャラクシー
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