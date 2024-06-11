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美女と野獣　手鏡　魔法の鏡　ハンドミラー　ベル　レプリカ　バウンド　仮装
商品番号 I90005766851
商品名

美女と野獣　手鏡　魔法の鏡　ハンドミラー　ベル　レプリカ　バウンド　仮装
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます！野獣の手鏡です。まるで映画の世界から取り出してきたかのようなクオリティで素晴らしいです！インクの擦れ具合などは個体差がありますので商品の風合いとしてご理解くださいませ。数回取り出しました。神経質な方や細かいことを気にされる方は、ご購入をお控えください。よろしくお願い致します。サイズ:パッケージ:縦約38×横19×厚み4(cm)本体:縦約34×横15.5×厚み2(cm)重さ: 全体:約860(g)／本体:約635(g）検索用美女と野獣　野獣の鏡　魔法の鏡　手鏡ガストン　ベル　Disney　ディズニーディズニーストア　ショップディズニー
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