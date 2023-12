Spotify popyours JP THE WAVY

POP YOURS』によるSpotify Music + Talk企画公開 BIM、JP THE WAVY ...

BIM、JP THE WAVY、LEXが“衝撃を受けた一曲”を語り合う。「POP YOURS ...

BIM、JP THE WAVY、LEXが“衝撃を受けた一曲”とは|<POP YOURS>の ...

POP YOURS|LIVE INFORMATION|SMASH [スマッシュ] Official Site

BIM, LEX, JP THE WAVYが出演 │ オンラインライブ『POP UP LIVE』が3 ...

DJ RYOW&FRIENDS、SEEDA、Bonbero、JJJ、JP THE WAVYの5組が追加 ...

POP YOURS on X:

LEX - なんでも言っちゃって feat. JP THE WAVY (Live at POP YOURS 2022)