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★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」　使うに使えない大変美しい急須
商品番号 E59476454451
商品名

★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」　使うに使えない大変美しい急須
ブランド名 Evital
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具★珍品「器楽作金彩地百子文急須」使うに使えない大変美しい急須です。サイズ：　幅12.2×11.5cm　高さ8.9cm　底8.6cm　古い桐箱付きです。尚、写真では見えない小さな傷はあるかも知れません。幕末から明治にかけて活躍した京焼の名工「永楽和全」の片腕として支えた職人「器楽」の作品と思われます。上質な磁器土製ですが、大変珍しく”手びねり”で作られているようです。華やかな金彩地に「青木木米の、百子文や百仙人文」と同様に、多くの人物が描かれています。急須の形状、色彩とか絵のタッチはそんな「木米」の影響が強く感じられ、個性すら感じさせるほどの、一人一人の表情が素晴らしく、さすが名工の表現力を感じさせます。裏に書かれた加賀焼きという文字は後から書かれたようで、実際は京焼と呼ばれるべきでしょう。永樂和全（えいらくわぜん　1823年～1896年）は19世紀に活躍した京焼の陶芸家。江戸後期を代表する陶芸家の一人「永樂保全（十一代善五郎)」の長男。
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