

★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須



★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須 ★ 珍品「器楽作金彩地百子文急須」 使うに使えない大変美しい急須

種類...茶道具★珍品「器楽作金彩地百子文急須」使うに使えない大変美しい急須です。サイズ： 幅12.2×11.5cm 高さ8.9cm 底8.6cm 古い桐箱付きです。尚、写真では見えない小さな傷はあるかも知れません。幕末から明治にかけて活躍した京焼の名工「永楽和全」の片腕として支えた職人「器楽」の作品と思われます。上質な磁器土製ですが、大変珍しく”手びねり”で作られているようです。華やかな金彩地に「青木木米の、百子文や百仙人文」と同様に、多くの人物が描かれています。急須の形状、色彩とか絵のタッチはそんな「木米」の影響が強く感じられ、個性すら感じさせるほどの、一人一人の表情が素晴らしく、さすが名工の表現力を感じさせます。裏に書かれた加賀焼きという文字は後から書かれたようで、実際は京焼と呼ばれるべきでしょう。永樂和全（えいらくわぜん 1823年～1896年）は19世紀に活躍した京焼の陶芸家。江戸後期を代表する陶芸家の一人「永樂保全（十一代善五郎)」の長男。