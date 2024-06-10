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Jun's 3-1　トランペット用マウスピース
商品番号 E92620124569
商品名

Jun's 3-1　トランペット用マウスピース
ブランド名 Evital
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Jun'sRenaissanceBrassworksstandard3-1です。初めてJun'sのマウスピースを使う方はまずはここからというモデルとサイズで最も多くのユーザーに愛用されているモデルと思われます。リム内径はバック1-1/2C〜5Cあたりのユーザーを対象としています。スタンダードモデルはbach10番（レターCなどに通常使われる最もスタンダードなバックボア）を元に池辺氏がカスタマイズした形状のためストラドなどの一般的な楽器とのマッチングが良いです。シンフォニーモデルなどはオーケストラプレイヤーのニーズに合わせて音量が大きくなりますが息がとられるなどそれぞれに特徴がありますので、試奏室ではまずスタンダードで始めてニーズを明確にしてから他のモデルを試すことが勧められていました。写真3枚目　リム側面からリム面にかけて1mm程度の傷があります。吹奏時に唇に感じることはありませんでしたが近くで見ればわかる傷ですので見た目が気になる方にはお勧めできません。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピース
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