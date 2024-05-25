最終価格Photogenic ホワイト ギター エレキ ストラトキャスター

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商品詳細
■商品説明■Photogenicホワイトギターエレキストラトキャスター■内容■上記お写真がすべてになります。■状態■細かなスレや小傷がありますが、目立つ傷や汚れは無く発売年を考えますと比較的美品綺麗な状態です。使用はほぼせず飾りになっていました。■動作確認■問題なく動作すます。★簡易クリーニング、アルコール清掃済みです★■発送目安■お支払い確定後、1～2日以内に発送いたします。■発送方法■匿名配送、クロネコヤマト利用。プチプチで丁寧に梱包してお送りいたします。■その他■・非喫煙、ペット飼っておりません。・ご購入後、事前のご連絡がなく2日以上お支払いが確認できない場合、お取引をキャンセルさせていただきます。・商品に対するお問い合わせはお気軽にお問合せください。#ギター#エレキギター
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