カレン ホイプティング ワニの歌 96 ダイヤモンド ・ スクリーニング ...

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カレンホイプティングワニの歌96ダイヤモンド・スクリーニング作家名:カレンホイプティングKarenHoepting作品タイトル:ワニの歌96額縁サイズ約285×約285mm版画自体のサイズ（サイン部分含む）約200×約210mm※個人採寸のため誤差があります。刷り技法:ダイヤモンド・スクリーニング従来の印刷による網点をはるかに超えた高いスクリーン線数により、微細で鮮明な色彩表現が可能な高精細プリントです。限定800603/800ナンバーとサイン入りです。ほのぼのとした暖かみのある可愛らしい絵です。専用箱はありません。額に傷があります。●発送予定：専用箱はありませんので、梱包材でお包みし、ダンボールで補強してビニール袋に入れて補償ありのらくらくメルカリ便の宅急便で発送予定です。色味が画像と違う場合があります。ご理解の上ご購入お願します。自宅保管の為、ホコリやゴミや指紋の付着がありますので、神経質な方はご遠慮お願いします。ご了承いただける方のみ、ご購入お願いします。年月が経っていますので、素材の経年変化が見られる場合がありますが、あらかじめご了承ください。素人検品ですので他に見逃しありましたら申し訳ありません。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。コメントなしでご購入可能です。メルカリルールで他の方がコメントされていても先にご購入いただいた方にお譲りします。プロフィールをご一読ください。発送は遅れる場合があります。どうぞよろしくお願いします。わに鰐フォトフレームgraphicstationプレゼントシルクスクリーンリトグラフプリント版画絵画20231015