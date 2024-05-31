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フルート　MIYAZAWA　AtelierⅡ　ミヤザワ
商品番号 Q62551969686
商品名

フルート　MIYAZAWA　AtelierⅡ　ミヤザワ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIYAZAWA　ミヤザワ　AtelierⅡ300000円程度で新品購入。暫く使用せずに保管のため、タンポの交換、調整必要。現状でのお渡しとなりますので、そちらにご納得の上、ご購入おねがいします。
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