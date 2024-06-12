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★入手困難★ロボット刑事K★ガシャポンHG★バンダイ★食玩★キカイダー
商品番号 N80310113949
商品名

★入手困難★ロボット刑事K★ガシャポンHG★バンダイ★食玩★キカイダー
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,604 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイから発売された『HGシリーズ』の『ロボット刑事K』になります。現在は生産が終了しており、入手困難なプレミアムモデルです。入手してから大切に保管していた美品になります。現品のみになります。☆安心のメルカリ便にて発送させていただきます☆☆他にもレアな『HGシリーズ・フィギュア』を出品していますので、コチラからどうぞ(^^)↓↓↓#HGエンセリオ☆トラブル防止のため、必ずプロフィールをご覧頂いた上でご購入お願いします☆#ウルトラエンセリオ#キカイダー#ハカイダー#サイドマシーン#HGシリーズ#食玩#ガシャポン#ガチャガチャ#カプセルトイ#仮面ライダー#東映ヒーロー#東映フィギュア#石ノ森章太郎
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit683186.html
http://narcologia.ru/goods/navigate873830.html
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