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- ★早い者勝ち最終価格★オールドケナー12インチ C-3PO スターウォーズ
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商品詳細
1978年香港製オールドケナー12インチになります。コレクション品からの出品で、ショーケースに飾って保管していました。あくまでも中古品の為神経質な方の購入はお控え下さい。ケナーハズブロヴィンテージオールドケナー
http://narcologia.ru/goods/reproduce387055.html
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