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掛け軸　金子春雪　淡彩山水画　美品
商品番号 L81509384820
商品名

掛け軸　金子春雪　淡彩山水画　美品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知り合いの画廊で購入した掛け軸です。長期保管品ですが、シミや汚れはありません。画像8に少しヤケが見られます。山水画で有名な作家で、淡彩による景色がとても繊細に描かれています。色づかいが柔らかくほのぼのとして良い雰囲気です。サイズ　54✖️185
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