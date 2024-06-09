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新品未使用　三味線の三つ折りケース
商品番号 D36770026160
商品名

新品未使用　三味線の三つ折りケース
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 6,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

細棹や中棹など地唄までの三味線のサイズ用になります。リュックにもなります。色は黒です。値段交渉はご遠慮ください。定価19800円の品物です。種類...三味線
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