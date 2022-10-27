

Tom Sachs Too Darn Hot Print (Edition of 1377)



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24時間限定販売】トム・サックス、3年ぶりのプリントエディション作品 ...



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現代アーティストのトム・サックスが、ロケットをモチーフにした代表作 ...



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国内9月2日発売予定】トム・サックス × ナイキクラフト ジェネラル ...



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Tom Sachs × Nike 『Mars Yard 3.0』が2023年後半に発売予定か ...

NIKEとのコラボ作品MARSYARDやgeneralpurposeShoeで有名なトムサックスの\"TooDarnHot\"の出品です。AvantArteで24時間限定で販売されたもので、AvantArteで購入した正真正銘の本物です。もう二度と手にはいらないので、この機会に是非引っ越しに伴い置き場が無くなり手放します。ユーザーが仮想ロケットコンポーネントを構築、購入、販売出来るデジタルプラットフォーム“RocketFactory”プロジェクトの一部で、プロジェクト初の印刷版となるシルクスクリーンプリントで、日清カップヌードル、シャネル、トロイの木馬とコラボしたロケットの作品です。ブロックチェーン技術を使って所有者をトラッキングできるNFTの登録もしてないので、落札者の方で登録していただければと思います。他にもホログラムのシールやブラックライト当てると浮かび上がるQRコードなど偽物対策がされています。付属のCoAや手袋なども全てお付けします。現代アート好きやNFTアートなどに興味ある方はぜひご検討ください草間彌生山口歴奈良美智ロッカクアヤコ杉本博司takashiMurakami村上隆KAWSカウズ五木田智央バスキアBasquiatDamienHirstダミアンハーストFuturaフューチュラKeithHaringキースへリングInvaderインベーダーmattgondekマットゴンデックHaroshiGerhardRichterゲルハルトリヒターStashスタッシュDavidHockneyデイヴィッドホックニーBACKSIDEWORKSVirgilAblohヴァージルアブローVERDYDeathNYCウィザードスカルWizardSkull会田誠 花井祐介 FACEJEFFKOONSジェフクーンズ 松山智一 TIDE#マーズヤード#NIKESB#banksy#futura#virgilabloh#offwhite#kaws#stash#chanel#NISSIN#cupnoodle#trojanhorse#travisscott#cactusjack#yoonhyup#meguruyamaguchi#バンクシー