シャムシェル　フィギュア　ファンタジー

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商品詳細
シャムシェルシャハルのフィギュアです。昔のフィギュアなので箱に汚れがあります。開封品になります。
http://narcologia.ru/goods/navigate213830.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi38447.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic632712.html
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